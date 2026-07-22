YEO Teknoloji'den yeni batarya anlaşması
YEO Teknoloji (YEOTK), Antalya’daki The Land of Legends için 12 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemi kuracak. Reap Battery ürünlerinin kullanılacağı proje, mevcut 65,78 MWp güneş santraliyle entegre çalışacak.
YEO Teknoloji (YEOTK), Rixos Hotels’e ait Antalya’daki The Land of Legends tesisinde kullanılmak üzere 12 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sistemleri için sözleşme imzaladı.
Şirket, projenin Türkiye’de ticari ve endüstriyel kullanıcı tarafında hayata geçirilecek önemli enerji depolama yatırımlarından biri olacağını bildirdi.
Bataryalar güneş santraliyle çalışacak
The Land of Legends’ta kurulacak batarya sistemi, tesisin mevcut güneş enerjisi santraliyle entegre çalışacak.
Rixos Hotels’in çatı şirketi Fine Otel’in öz tüketimini karşılamak amacıyla 65,78 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali bulunuyor.
Yeni sistemle güneş santralinde üretilen elektriğin depolanması, tüketim ihtiyacına göre kullanılması ve üretim ile tüketim profillerinin daha etkin yönetilmesi hedefleniyor.
Enerji maliyeti optimize edilecek
Batarya enerji depolama sistemleri, yüksek elektrik tüketimine sahip tesislerin enerji kullanımını yoğun ve düşük tüketim saatlerine göre yönetmesine imkân sağlıyor.
Proje kapsamında saatlik mahsuplaşma sonrasında oluşan üretim fazlasının depolanması, enerjinin ekonomik değerinin artırılması ve elektrik maliyetlerinin azaltılması amaçlanıyor.
Sistem aynı zamanda yük yönetimi, enerji altyapısının esnekliği ve operasyonel verimlilik uygulamalarını destekleyecek.
Kapasite çift haneli MWh’ye çıktı
The Land of Legends projesi, Türkiye’de ticari ve endüstriyel batarya yatırımlarının çift haneli MWh kapasitesine ulaştığı örneklerden biri olacak.
Ticari tesislerde batarya kullanımı, yenilenebilir enerji üretiminin tüketim saatleriyle örtüşmediği dönemlerde üretimin daha verimli değerlendirilmesini sağlıyor.
Yatırım, büyük ölçekli turizm ve eğlence tesislerinde enerji depolama uygulamalarının yaygınlaşması açısından da örnek oluşturacak.
Bataryaları Reap Battery üretecek
Projede kullanılacak batarya sistemleri, YEO Teknoloji’nin yüzde 100 iştiraki Reap Battery tarafından üretilecek.
Reap Battery, enerji depolama ürünlerinin üretimini İstanbul’daki fabrikasında gerçekleştiriyor.
YEO Teknoloji, projede mühendislik, enerji yönetimi, batarya üretimi ve sistem entegrasyonu hizmetlerini aynı yapı altında sunacak.
Şirket, enerji depolama alanındaki büyüme stratejisi kapsamında ticari ve endüstriyel kullanıcılara yönelik yeni projelere odaklanıyor.
The Land of Legends anlaşması, YEO Teknoloji’nin enerji üretiminin yanı sıra tüketim yönetimi ve depolama çözümlerinde de büyümeyi hedeflediğini gösteriyor.
Projeye ilişkin yatırım tutarı, kurulum takvimi ve sistemin devreye alınacağı tarih ise açıklanmadı.