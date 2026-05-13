YEO Teknoloji'nin iştiraki 16.1 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), %100 oranındaki iştiraki Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. aracılığıyla yeni bir iş sözleşmesine imza attı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, şirket ile Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. arasında bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik mutabakata varıldı.

İmzalanan sözleşmenin toplam tutarı katma değer vergisi (KDV) hariç 16 milyon 93 bin 186 ABD doları olarak açıklandı. İlgili iş ilişkisinin 13 Mayıs 2026 tarihinde başladığı ve şirket faaliyetleri üzerinde olumlu bir etki yaratmasının beklendiği kaydedildi. Reap Batarya Teknolojileri A.Ş., söz konusu proje kapsamında depolama ünitelerinin tedarikinden sorumlu olacak.

Üretim İstanbul Tuzla tesislerinde gerçekleştirilecek

Anlaşma kapsamında teslim edilecek olan 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, Reap Batarya A.Ş.'ye ait İstanbul Tuzla'da bulunan fabrikada imal edilecek. Şirket, yerli üretim kapasitesiyle enerji depolama çözümleri sunmaya devam edeceğini bildirdi.

