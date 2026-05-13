Asya piyasaları ABD enflasyon verisi sonrası düşüşe geçti

Asya piyasaları, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri ve Orta Doğu'da devam eden gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çekmesiyle güne ekside başladı. Wall Street'te S&P 500 endeksi, teknoloji ve çip üreticisi hisselerdeki satış dalgasıyla rekor seviyelerinden gerilemişti. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar, bölge borsaları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Nisan ayında ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 3,8 oranında artış kaydetti. Gıda ve enerji kalemlerini hariç tutan çekirdek enflasyon ise aynı dönemde yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu rakamlar, Federal Rezerv (Fed) cephesinde faiz indirim sürecinin ertelenebileceği ve hatta faiz artırımının gündeme gelebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Enerji maliyetleri küresel piyasalar üzerinde baskı kuruyor

İran ile yaşanan çatışmaların enerji arz güvenliğini tehdit etmesi, petrol fiyatlarındaki yükselişi tetikledi. ABD ham petrolü, Salı günü gerçekleşen işlemlerde yüzde 4'ten fazla değer kazanmıştı. Yüksek seyreden enerji maliyetlerinin, küresel ölçekte enflasyonist baskıyı canlı tuttuğu ve tüketici harcamalarını kısıtladığı gözleniyor.

Son altı haftada yaklaşık yüzde 70 oranında yükselen çip üreticisi şirketlerin hisselerinde düzeltme hareketleri başladı. Sydney ve Tokyo borsalarında vadeli işlemler aşağı yönlü bir açılışa işaret ederken, Nasdaq Bileşik endeksi teknoloji odaklı satışlardan etkileniyor. Trump ile Çin yönetimi arasında gerçekleşecek zirvede ticaret konularına odaklanılacağı beklentisi ise piyasalarda bekle-gör stratejisini beraberinde getiriyor.

Küresel piyasalarda artan enflasyon ve jeopolitik riskler, yatırımcıların risk iştahını azaltarak hisse senedi piyasalarında kısa vadeli baskı oluşturmaya devam ediyor.