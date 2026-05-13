Altın fiyatları ABD enflasyonu ve Fed etkisiyle geriliyor

Altın fiyatları, ABD’de beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin Federal Rezerv (Fed) faiz indirimi öngörülerini zayıflatması ve Orta Doğu’daki belirsizliklerin sürmesiyle değer kaybediyor. Spot altın şu sıralarda yüzde 0,4 oranında düşüşle ons başına 4 bin 695 dolar 99 cent seviyesine gerilemişti. . Capital.com kıdemli finansal piyasa analisti Kyle Rodda, ABD’den gelen enflasyon verilerinin faiz indirimi umutlarını azalttığını ve piyasaların artık yıl sonuna kadar bir faiz artışını fiyatlamaya başladığını belirtti.

ABD enflasyon verisi Fed faiz indirimi öngörülerini zayıflatıyor

Nisan ayına ilişkin veriler, ABD tüketici enflasyonunun yıllık bazda son üç yılın en yüksek artışını kaydettiğini gösterdi. Bu gelişme, Fed’in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri önemli ölçüde azalttı. CME Group’un FedWatch aracına göre piyasa katılımcıları aralık ayına kadar bir faiz artışı olasılığını yüzde 30 seviyesinde fiyatlıyor. Yatırımcıların faiz indirimi ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkarması, dolara olan talebi desteklerken altın fiyatları için aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

Orta Doğu’daki çatışma ortamına ilişkin belirsizlikler kıymetli metaller piyasasında yakından izleniyor. Trump, İran ile süregelen savaşı sona erdirmek için Çin’in yardımına ihtiyaç duymadığını ifade etmişti. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini artırması ve kalıcı barış anlaşmasına dair umutların azalması piyasalardaki risk algısını artırıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran meselesini ele alacağını belirterek, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine açılması için küresel bir operasyon çağrısında bulundu. Trump’ın askeri operasyonlara yeniden başlama ihtimalini değerlendirdiğine dair haberler, güvenli liman varlıkları ve dolar talebi üzerinde belirleyici oluyor.

Hindistan ithalat vergisi artışı ve teknik seviyeler

Dünyanın en büyük altın tüketicilerinden biri olan Hindistan, altın ve gümüş ithalat vergilerini yüzde 6 seviyesinden yüzde 15’e çıkardı. Bu karar, ülkenin döviz rezervlerini korumak ve yurt dışı alımları kısıtlamak amacıyla alındı. Diğer kıymetli metallerde ise karışık bir seyir gözlendi. Gümüş fiyatları yüzde 0,2 artışla ons başına 86 dolar 71 cente yükselirken, platin yüzde 0,8 düşüşle 2 bin 109 dolar 53 cente geriledi. Paladyum ise yüzde 0,2 kayıpla bin 487 dolar 47 cent seviyesinden alıcı buluyor.

Altın fiyatları, 4 saatlik grafikte 100 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA) altında dirençle karşılaştı. Yüzde 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi olan 4 bin 742 dolar bölgesinin aşılması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. Ancak aşağı yönde 4 bin 696 dolardaki yüzde 50 düzeltme seviyesi ve 4 bin 671 dolardaki 100 periyotluk hareketli ortalama seviyeleri kritik destek noktaları olarak izleniyor. Makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatları üzerinde kısa vadeli dalgalanmaları tetiklemeye devam ediyor.