Yılın ilk haftasında veri akışı yoğun

02 Ocak 2018

Küresel piyasalar, yeni yılın ilk haftasında, yoğun veri trafiğine odaklanırken, bugün dünya genelindeki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcın kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD de bu hafta cuma günü açıklanacak aralık ayı istihdam raporu öncesinde bugün imalat sanayi PMI ve yarın ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları piyasalar açısından öne çıkan gündem maddeleri olacak.

Geçen hafta, 2017 yılının son işlem gününde New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, dolar endeksi de yüzde 0,52 azalarak 92,08 ile 22 Eylül 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yılın son işlem günündeki değer kayıplarına karşın yıllık bazda New York borsasının getirisi ortalama yüzde 23 oldu.

Avrupa tarafında, dolar karşısında değerlenen euro nedeniyle özellikle Almanya pay piyasalarında cuma günü negatif bir seyir izlendi. DAX endeksi 2017 yılının son işlem gününde yüzde 0,48 değer kaybetse de yıllık bazda değer kazancı yüzde 13 oldu. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi, yükseliş eğilimindeki emtia fiyatlarının desteklediği şirket ve fonların paylarındaki artışla cuma günü yüzde 0,85 değer kazandı.

Analistler, bugün imalat sanayi PMI verilerinin ve eurodaki yükseliş eğiliminin yeni yıla taşınıp taşınmayacağının takip edileceğini ifade etti.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisinin 51,5 ile beklentilerin üzerine çıkması sonrasında Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Kaynak: AA