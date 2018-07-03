Yurtdışı piyasalar karışık

03 Temmuz 2018

ABD'den gelen açıklamalarla ticaret savaşına ilişkin endişeler artarken, bu endişelerin en belirgin şekilde fiyatlandığı alan Çin piyasaları olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Ticaret Örgütü’nün en önemli kurallarını göz ardı edilmesini sağlayacak bir yasa tasarını değerlendirdiği haberi ticaret savaşına ilişkin tedirginlikleri artırırken, dün ABD'de inşaat harcamaları ve ISM imalat endeksindeki yükselişin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54,9 puanla son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından borsalarda düşüşler görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 ve Fransa'da CAC 40 endeksi 0,88 değer kaybederken, avro/dolar paritesi ise göçmen sorununun çözümüne ilişkin iyimserlikle 1,16'nın üzerinde dengelendi. Almanya Başbakanı Angela Merkel dün akşam yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi ile sığınmacılar konusunda iyi bir uzlaşma sağladıklarını söyledi.

Bugün Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş eğilimini sürdürürken, yuan dolar karşısında son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,6 değer kaybetti.