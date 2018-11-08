Yurtiçi piyasalar negatif ayrıştı

08 Kasım 2018

Yurtdışı piyasalarda Borsa İstanbul'un dünkü kapanış seviyesine göre pozitif eğilim oluşmasına rağmen, güne yatay başlayan Borsa İstanbul ve TL varlıklar Moody’s’ten gelen açıklamalarla negatif ayrıştı.

Moody's Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtirken, büyüme beklentilerini aşağı revize etti. Bu haber akışıyla TL ve BİST’te yurtdışına göre negatif ayrışma oluştu. BİST’teki satışlarda bilanço açıklaması TUPRS, THYAO ve ISCTR gibi hisselere güçlü satışların ana etken oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.500 seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 94.000 puanın hemen üzerinde dengelendi. BİST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,49 azalışla 94.071 puandan tamamladı.

Öte yandan hafta başında 5.30 seviyelerine kadar gevşeyerek son 3 ayın en düşük seviyesini gören ve bu sabah ilk işlemlerde 5.37 civarında olan dolar/T kuru 5.45 seviyesine kadar yükseldi.

Analistlere göre; TL varlıklardaki negatif ayrışmaya rağmen CDS’ler 362 seviyelerinde son dönemde gerileyerek TL varlıklara ilişkin risk algısının güç kaybettiğine işaret etmeye devam ediyor. Bu nedenle Moody’s açıklamasıyla oluşan negatif ayrışma bugün ile sınırlı kalabilir.

Piyasaların ana gündemi akşam saat 22:00'de açıklanacak Fed faiz kararı olacak.

Fed’den bir aksiyon beklenmezken, başta ABD borsaları olmak üzere son dönemde yaşanan çalkantı sonrası Fed’in nasıl tutum sergileyeceği ve açıklama yapacağı önemli olacak.

Moody's küresel büyüme tahminini düşürdü