Ziraat Bankası: Veriler düzenli olarak paylaşılıyor

12 Şubat 2018

Ziraat Bankası, kamu bankalarının da tüm mali ve finansal verileri düzenlemelerin öngördüğü aralıklarla tüm şeffaflığı ile kamuoyunun bilgisine sunduğunu bildirdi.

Bankadan konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bugün bir basın organında kamu bankalarına ilişkin paylaşılan veriler ve bu verilere dayandırılarak yapılmış olan analiz ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankacılık sektörünün tamamında olduğu gibi kamu bankalarının da tüm mali ve finansal verileri düzenlemelerin öngördüğü aralıklarla tüm şeffaflığı ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur."

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