Orta Doğu savaşı kriptoyu sarsabilir: Bitcoin’de 60 bin dolar riski

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ve Tahran yönetiminin buna karşılık vermesi, son yılların en geniş çaplı Orta Doğu çatışmasına dönüştü.

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerini ve Körfez’deki hedefleri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurdu.

Bölgesel savaş riski artarken, küresel piyasalarda oynaklık yükseldi. Bitcoin ise hafta sonu 63 bin dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

Bölgesel savaş sinyali

Uluslararası ajanslara göre İran, İsrail’in yanı sıra Bahreyn’deki ABD askeri üssünü hedef aldı. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarında füzelerin engellendiğini açıkladı. Dubai’de patlama sesleri duyulurken Bahreyn hava sahasını tamamen kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik büyük çaplı operasyonların başladığını duyurdu. Operasyonların İran’ın füze envanteri, donanması ve nükleer altyapısını hedef aldığı belirtildi. İran tarafı ise bölgedeki tüm ABD üslerinin hedef alınacağını açıkladı.

Bitcoin ilk dalgayı savuşturdu

Jeopolitik krizlerde sıkça görüldüğü gibi Bitcoin, hafta sonu açık olan tek büyük likit varlık olması nedeniyle ilk satış dalgasını savuşturdu. İsrail’in ilk saldırılarının ardından 64 bin doların altına gerileyen Bitcoin, misillemeler sonrası 63 bin dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlara göre hafta sonu likiditesinin zayıf olması ve kaldıraçlı pozisyonların büyük kısmının daha önce tasfiye edilmesi, düşüşü sınırladı. Ancak asıl test, geleneksel piyasaların pazartesi açılmasıyla başlayacak.

60 bin dolar kritik eşik

Hisse senetleri, petrol ve tahvil piyasalarında sert bir açılış yaşanması halinde Bitcoin’de ikinci bir riskten kaçış dalgası görülebilir. Bu senaryoda 60 bin dolar seviyesi yeni savunma hattı olarak öne çıkıyor. Şubat ayındaki sert düşüşte bu seviye korunmuştu ancak mevcut koşullar daha ağır.

Vadeli piyasalarda fonlama oranlarının eksi yüzde 6’ya gerilemesi, yatırımcıların agresif şekilde kısa pozisyon aldığını gösteriyor. Aynı zamanda açık pozisyon miktarının artması, türev piyasasında yoğunlaşan risk iştahına işaret ediyor.

Güvenli liman mı, riskli varlık mı?

Bitcoin sıklıkla “dijital altın” olarak tanımlansa da tarihsel olarak riskli varlık gibi hareket ediyor. Çatışmanın genişlemesi ve petrol fiyatlarının sıçraması halinde küresel riskten kaçış eğilimi derinleşebilir. Bu da kripto piyasasında daha sert dalgalanmalara yol açabilir.

Analistler, Orta Doğu’daki gelişmelerin seyri ve pazartesi günü açılacak küresel piyasaların yönünün, Bitcoin’in kısa vadeli kaderini belirleyeceğini vurguluyor.