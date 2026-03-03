Yükselen petrol fiyatları Bitcoin'i baskılıyor

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 2-3 oranında değer kaybederek 67 bin doların altına sarktı. Kripto para, dün 70 bin dolara yaklaşmasına rağmen, artan jeopolitik riskler ve geleneksel piyasalardaki dalgalanma sonrası yeniden aşağı yönlü baskı gördü. Bu düşüş, geniş çaplı riskten kaçış eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD hisse senetleri vadeli işlemleri de gün içinde gerilerken, yatırımcılar “riskli varlıklardan” çekilip daha güvenli varlıklara yöneliyor. Bu ortamda doların güçlenmesi ve ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, riskli sınıftaki varlıklar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Yatırımcıların risk iştahı zayıfladı

Enerji piyasasında Brent ve WTI gibi ham petrol fiyatları yükselişini korurken, bu artışın Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor. Petrol fiyatlarının güçlenmesi genellikle piyasalarda enflasyon endişelerini tetikliyor ve riskli varlıklardan çıkarak güvenli limanlara geçişi hızlandırıyor.

Ortadoğu’daki askeri gerilimlerin, küresel piyasalarda belirsizlik yaratmasıyla birlikte yatırımcıların risk iştahı zayıfladı. Bu durağan piyasa ortamı, Bitcoin gibi yüksek volatiliteye sahip kripto paralarda daha belirgin fiyat dalgalanmalarına yol açıyor.

Daha aşağı seviyelere doğru test edebilir

Analistler, Bitcoin’in kısa vadede 66 bin dolara ve daha aşağı seviyelere doğru test edilebileceğini ifade ediyor. Öte yandan bazı uzmanlar, mevcut düşüşlerde alım fırsatları oluşabileceğini belirterek, kripto varlıkların dayanıklılık gösterdiğini de vurguluyor.

Bununla birlikte, piyasanın yönü büyük ölçüde jeopolitik risklerin seyrine ve enerji fiyatlarının nasıl hareket edeceğine bağlı olacak.