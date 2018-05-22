1 milyon öğretmenin mesleki çalışma programı hazır

22 Mayıs 2018

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışma programına bu yıl yeni konular eklendi. Buna göre, 1 milyona yakın öğretmene, rehber öğretmenler tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi gibi konularda seminer verilecek.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, mevzuat doğrultusunda 30 Haziran'a kadar sürmesi gereken seminer takvimi, bu yılki bayram ve seçim tarihi nedeniyle güncellendi. Öğretmenler, 14 Haziran arife günü ve 25-29 Haziran tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Öğretmenler, mesleki çalışma döneminin ilk haftalık bölümünü 9-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda, ikinci haftasını 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında seçimde görevli olanlar hariç olmak üzere, istemeleri halinde farklı il veya ilçelerdeki okullarda tamamlayabilecek. Öğretmenler arife günü ve haziran ayının son haftası idari izinli sayılacağı için seminer programı 9 Haziran Cumartesi başlayacak.

Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları okulu kadrolarının bulunduğu okula dilekçe ile bildirecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarında, eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimdeki verimliliğini artırmak, alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmeleri amaçlanıyor.

Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmenin de hedeflendiği mesleki çalışmalarda, öğretmenlerin iş birliği halinde derslerin öğretimiyle ilgili yeni öğretim materyalleri hazırlamalarına, geliştirmelerine destek olmak ve bu kapsamda Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) materyal göndermede farkındalık oluşturmak da amaçlanıyor.

Yerli ve yabancı yazarlardan belirlenen 45 kitap ile 50 film de eğitimler boyunca okul idaresinin uygun bulduğu saatlerde öğretmenlerce eleştirel gözle tartışılacak.

MEB, öğretmenlerin yaz tatilinde okumasını tavsiye ettiği listeyi güncelleyerek, doğa ve sanat eğitimine vurgu yapan yeni kitaplar ekledi.

Ayrıca yaz tatili öncesinde öğretmenlerin doğa ve çevre eğitimi ile edebiyat ve sanatın eğitim ve öğretmenliğe yansıması konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla Richard Louv tarafından yazılmış "Doğadaki Son Çocuk" isimli kitabı ile Daniel Moulin'in yazdığı "Eğitici Tolstoy" gibi kitapların okunmasını istenecek. Bakanlık, listeye bu yıl İsmail Gaspıralı'nın "Eğitim Yazıları", Halide Nusret Zorlutuna'nın "Benim Küçük Dostlarım", Steven Strogatz'ın "Arkadaşlığın Matematiği" gibi kitapları da ekledi.

ABİDE raporu da ele alınacak

Resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışma programına bu yıl yeni konular eklendi. Buna göre, 1 milyona yakın öğretmene, rehber öğretmenler tarafından çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda seminer verilecek.

Öğretmenler seminerlerde ayrıca "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri"ni inceleyerek, bu belgedeki göstergeler doğrultusunda öz değerlendirme yapacak.

Öğretmenlere ayrıca AFAD yetkilileri tarafından afet farkındalık eğitimi verilecek.

Ortaokul ve lise seviyesindeki öğretmenler ise ABİDE 2016 raporunu inceleyecek ve bilinçli internet kullanımı eğitimi alacak.

Diğer yandan, EBA sınıf uygulamalarını ele alacak olan ortaokul ve lise öğretmenleri, disiplin sorunu olan öğrencilere yönelik yaklaşımları da tartışacak.

Kaynak: AA