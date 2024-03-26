1 Nisan'da okullar tatil mi, seçimden sonraki gün okullar tatil mi olacak?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılacak olan oy verme işlemi 17.00’da sona erecek. Oy verme işleminin ardından sandık görevlileri oy sayımına başlayacak. Geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi bu sene de 1 Nisan’da okulların tatil olması bekleniyor. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü 1 Nisan’da okul var mı?

1 Nisan'da okullar tatil mi?

1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

1 Nisan resmi tatil mi?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. 1 Nisan okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmet vermesi bekleniyor.