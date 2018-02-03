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1 Şubat'taki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de 1 Şubat'ta terör saldırısında yaralanan asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

1 Şubat'taki saldırıda yaralanan asker şehit oldu
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Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat'ta sınırın Irak tarafından PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 5 askerden biri, tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu.

Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

şehit

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