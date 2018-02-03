Afrin harekatında 7 asker şehit oldu

03 Şubat 2018

Zeytin Dalı Harekatı'nın 15. gününde 7 asker şehit oldu.

Afrin'ın kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda bir tankın isabet aldığı ve 5 askerin şehit olduğu açıklandı.

Harekatta bir askerin, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarıyla girilen çatışmada, bir askerin de Kilis hudut bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olduğu duyuruldu.

Harekatta 13 şehit asker düştü

Genelkurmay, harekatta bugüne kadar 13 askerin şehit olduğunu, 899 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör örgütüne ait 538 hedef imha edildi.

Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.

Harekâtın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir.

Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

1 Şubat'taki saldırıda yaralanan asker şehit oldu