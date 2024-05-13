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1. TAMP 2024 UMKE Tatbikatı Gökçeada'da başladı

Gökçeada, 1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Tatbikatına ev sahipliği yapıyor. Tatbikata bugün, deniz kazası senaryosunun icrasıyla başlandı.

AA
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1. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2024 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) Tatbikatı deniz kazası senaryosunun icrasıyla Gökçeada'da başladı. Tatbikata, 9 deniz aracı, 7 ambulans, 7 UMKE aracı, 145 UMKE personeli ve toplamda 300'den fazla personel katılıyor.