'100 bin imza ile adaylık' açıklaması

19 Nisan 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Cumhurbaşkanı adayı milletvekili adayı olamayacak"

Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil." dedi.

100 bin imza ile adaylık

Yazıcı, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza düzenlemesine ilişkin, "YSK'ya başvuracaklar. Çünkü onların seçmen olması şartı var. Bir kişi, bir adaya oy verebiliyor." ifadelerini kullandı.

Uyum yasaları ile yapılacak değişiklikler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, uyum yasaları ile ilgili şunları kaydetti:

"Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için 'başbakan' diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclis'ten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak."