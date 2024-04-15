100 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu!

Kentte yaşayan Akif K.'yı telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Hesaplarınız terör örgütü tarafından ele geçirildi. Operasyon yapılacak, operasyon bitene kadar bize 100 bin lira göndermeniz gerekiyor." diyerek bankaya yönlendirdi.

Telaşa kapılan Akif K., Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'ndeki bir banka şubesine giderek dolandırıcıların talep ettiği 100 bin lirayı tamamlamak için ayrıca 50 bin lira kredi çekti.

Durumu fark eden Akif K.'nın yakınları polise ihbarda bulundu.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankada dolandırıcıların hesabına para göndermeye çalışan Akif K.'yı, sıra beklerken durumu anlatıp engelledi.