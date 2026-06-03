100 milyon dolarlık boşanma serveti yetmedi: Lüks malikanesini kaybetmemek için satışa çıkardı

ABD'nin New York kentinde sosyete dünyasının tanınan isimlerinden Libbie Mugrabi, milyarder sanat koleksiyoncusu David Mugrabi ile olaylı boşanmasının ardından aldığı yaklaşık 100 milyon dolarlık servete rağmen mali sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Mugrabi'nin, Bridgehampton'da bulunan yaklaşık 7 dönümlük lüks malikânesine ait 3,5 milyon dolarlık mortgage borcunu ödemediği ortaya çıktı. Yaşanan süreç sonunda mülkün haciz yoluyla elden çıkmasını önlemek isteyen Mugrabi, malikâneyi 25 milyon dolara satışa çıkardı.

Mahkeme belgelerine göre taraflar arasında yapılan anlaşma kapsamında mülkün en geç 25 Ağustos'a kadar satılması gerekiyor. Satışın gerçekleşmesi halinde Mugrabi'nin kredi kuruluşuna 5,5 milyon doların yanı sıra günlük 2 bin 333 dolar faiz ve diğer masrafları ödemesi gerekecek.

Malikâne satılamazsa haciz ve tahliye gündemde

Anlaşmaya göre belirlenen tarihe kadar alıcı bulunamazsa Mugrabi, mülkün haczedilmesine ve evden çıkarılmasına itiraz edemeyecek. Ayrıca satış süreci devam ederken iflas başvurusu yapması durumunda da kredi kuruluşuna doğrudan haciz ve tahliye işlemlerini başlatma hakkı tanınıyor.

Libbie Mugrabi, verdiği demeçte mortgage için bugüne kadar hiçbir ödeme yapmadığını belirterek, "Bu kredi için tek kuruş ödemedim" ifadelerini kullandı.

500 dolarlık açık artırma tartışma yarattı

Dava dosyalarına göre Mugrabi'nin ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesinin ardından kredi kuruluşuyla bağlantılı bir şirket, malikâneyi geçen yıl düzenlenen çevrim içi açık artırmada yalnızca 500 dolara satın aldı.

O dönem piyasa değeri 12 ila 18 milyon dolar arasında gösterilen mülkün 500 dolara el değiştirmesi dikkat çekerken, Mugrabi bu sürecin usulsüz olduğunu ve "dolandırıcılık" niteliği taşıdığını öne sürdü.

Kredi kuruluşu ise tüm işlemlerin yasalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Boşanma süreci yıllarca gündemde kalmıştı

Libbie ve David Mugrabi'nin yaklaşık beş yıl önce sonuçlanan boşanma süreci New York'un en sert ve en tartışmalı boşanma davalarından biri olarak kayıtlara geçmişti. Tarafların, değeri 500 bin dolar olarak belirtilen bir sanat eseri nedeniyle fiziksel kavgaya kadar varan anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilmişti.

Mugrabi'nin son yıllarda konutları nedeniyle birçok hukuki sorun yaşadığı da biliniyor. Sosyetik isim hakkında daha önce Manhattan'daki lüks bir daire için ödenmeyen kira ve faturalar nedeniyle milyonlarca dolarlık dava açılmıştı.

İçinde yok yok

25 milyon dolara satışa çıkarılan malikâne yaklaşık 10 bin 687 metrekarelik yaşam alanına sahip. Altı yatak odası, çok sayıda banyo, sinema salonu, iklim kontrollü şarap mahzeni, kütüphane ve çalışma ofisinin bulunduğu ev, geniş bahçesiyle dikkat çekiyor.

Mülkün dış bölümünde ise yüzme havuzu, spa alanı, havuz evi, iki pickleball sahası ve çeşitli spor alanları yer alıyor.

Yaşadığı süreçlerin ardından New York'tan ayrılmayı planladığını söyleyen Mugrabi, "Benim için burada her şey bitti" açıklamasını yaptı. Ancak davaya bakan yargıç David Reilly, tarafların uzlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, satış sürecinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmayacağının henüz netleşmediğini ifade etti.