103 yıl, girişimci ve yenilikçi anlayışa yeni kapılar açtı

Ankara’da 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi, umudu tükenmiş bir millete rehber olmakla kalmadı, aynı zamanda dünya tarihine bir milletin kurtuluş savaşını yönete-rek zafere ulaştıran tek meclis olarak geçti. Gazi Meclisimiz, zor şartlar altında bile ekono-mik gerçeklerin farkında olduğu için “tam siyasal bağımsızlık” ile eş zamanlı “tam eko-nomik bağımsızlık” ülküsüyle yola çıktı.

Cumhuriyetin gelenek ve geleceğini “bir” eden nesilleri, hem bu istilalara karşı durdular, hem de girişimci ve yenilikçi anlayışlarıyla yeni bir kapıyı açtılar. Türklerin teknolojide ulaştıkları seviyenin simgesi, Türk dijital çağını başlatan Togg T10X oldu. Türk mühendislerinin tasarımı ve bilgisiyle ilk Milli Muharip Uçağımız piste çıkarken, Atak helikopterimiz gökyüzünde yerini aldı.

Türk tersanelerinde inşa edilen “Dünyanın ilk SİHA” uçak gemisi TCG Anadolu, donanmamızın envanterine kaydedildi. Altay tankımız, ordumuzun emrinde görevine başladı. 23 Nisan 1920’de resmen başlayan Milli Mücadelemizde göğüslerini siper edenlerin evlatları bugün karada, denizde ve havada teknolojik siperler inşa ederek ecdadını gururlandırıyor.

23 Nisan’da açılan Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önder-liğinde, Türk insanını mandacı ve istilacı zihniyete ezdirmedi. Böylece onların gözlerinde ve zihinlerinde esaret değil özgürlük ülküsünü yeşertti.

Bugün Türk mühendisi, Türk işadamı ve Türk müteşebbisi olarak Milli Mücadele’yi yürüten ve kazanan şehitlerimize karşı görevimizi yapmanın mutluluğu içindeyiz. Meclisimizin açılışının 103’üncü yılında Türk iş dünyası olarak, hiçbir tuzağa düşmeden, daha çok istihdama, daha çok yatırıma ve daha çok ihracata odaklanma ülküsündeyiz.