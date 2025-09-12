12 Eylül 2025 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il tahminleri açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 12 Eylül 2025 Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Samsun ve Artvin kıyılarıyla Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara’da Edirne ve Kırklareli’nde yağış etkili olurken, İstanbul’da bulutlu bir hava öne çıkacak. Ankara, İzmir ve birçok şehirde ise güneşli ve sıcak hava devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış uyarısı yapılırken, batı ve güney bölgelerde güneşli hava hakim olacak.
Sağanak uyarısı: Samsun, Artvin ve Doğu Anadolu
Bugün Samsun ve Artvin kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutluluk artarken iç kesimlerde sağanak görülebilecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?
İstanbul: 30°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu.
İzmir: 34°C, az bulutlu ve açık.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık