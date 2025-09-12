12 Eylül 2025 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji il il tahminleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış uyarısı yapılırken, batı ve güney bölgelerde güneşli hava hakim olacak.

Sağanak uyarısı: Samsun, Artvin ve Doğu Anadolu

Bugün Samsun ve Artvin kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara’da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel yağışlar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de bulutluluk artarken iç kesimlerde sağanak görülebilecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?

İstanbul: 30°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Ankara: 28°C, az bulutlu ve açık, kuzey çevreleri parçalı bulutlu.

İzmir: 34°C, az bulutlu ve açık.

Bölgelere göre; il il hava durumu

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı, öğle saatlerinden sonra zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı llerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık