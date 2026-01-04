12 Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Yeni yargı paketinde af olacak mı, gelecek mi?

11. Yargı Paketi onaylandı, yürürlüğe girdi. Şimdi gözler 12. Yargı Paketi'ne çevrildi. Her paket kamuoyunda büyük ilgi görürken yıllardır beklenen genel affın çıkıp çıkmayacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Dillerden düşmeyen soru ise "12 Yargı Paketi ne zaman çıkacak" şeklinde...

12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütçe görüşmeleri sırasında 12. Yargı Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tunç, 12. Yargı Paketi'nin de çalışmalarına başlandığını belirtti. Fakat yeni yargı paketinin ne zaman meclise geleceği henüz netleşmedi.

Adalet Bakanlığı, kamuoyunda “af benzeri bir düzenleme” olarak yansıtılan iddialara açıklık getirdi. Bakanlık, bu yönde herhangi bir çalışma ya da hazırlığın bulunmadığını belirterek, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.