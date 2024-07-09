15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Bankalar açık mı?

15 Temmuz darbe girişimi üzerinden tam 8 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler her yıl "Demokrasi ve Milli Birlik Günü "nde anılıyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz resmi tatil mi?

29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil olarak ilan edildi.

15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor.

15 Temmuz'da bankalar ve kargolar açık mı?

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. 15 Temmuz'da nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.