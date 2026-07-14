15 Temmuz (yarın) sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarı hastaneler çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler anılacak ve darbe girişimi bir kez daha lanetlenecek. 15 Temmuz resmi tatil olduğu için vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri merak ediyor. Bugün sıkça gelen soru "15 Temmuz (yarın) sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı" oluyor.
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Her resmi tatil öncesi kamu kurumlarının çalışma durumu merak ediliyor. Özellikle sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar sağlık ocağı ve eczanelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Bu nedenle "15 Temmuz (yarın) sağlık ocağı, eczaneler açık mı, kapalı mı" sorusu geliyor.
15 Temmuz (yarın) sağlık ocağı, eczaneler açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri)kapalı olacak. Eczaneler de kapalı olacak fakat nöbetçi eczaneler çalışacak.
Hastanelerde de acil servis hizmet verecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ