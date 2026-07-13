AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklenen o tarih...

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2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 26 Temmuz'da gerçekleşecek. AGS'ye girecekleri sınav heyecanı sararken bir yandan da sınav giriş belgeleri bekleniyor. Konu ile ilgili bilgi almak isteyenler "AGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

MEB AGS ve ÖABT sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 MEB AGS ve ÖABT sınavı 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce ilan ediyor. Bu sebeple gözler 16 Temmuz'a çevrilmiş durumda...

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.