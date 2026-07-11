15 Temmuz'da bazı raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de belirli hatlar gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım sağlanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ücretsiz hatlar belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre, 15 Temmuz Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda yolculuklar ücretsiz gerçekleştirilecek.
Öte yandan, Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı ise açılışa özel uygulama kapsamında 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz hizmet vermeyi sürdürecek.