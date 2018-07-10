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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz

15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı açıklandı.

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.

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Kaynak: AA

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