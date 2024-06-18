15 yaşında araba kullanan çocuğun arabasından tüfek çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı noktalarda 'şok' uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu uygulamaların birinde, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan B.K (15), kullandığı otomobille kaçtı.

Yaklaşık 4 kilometrelik kovalamaca sonucu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda yakalanan ve bir kolunun alçıda olduğu görülen B.K. hakkında işlem başlatıldı. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada ise 1 tüfek ele geçirildi.

Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.