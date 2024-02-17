16 kentte 'Bozdoğan-2' operasyonu: 120 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK soruşturmasında terörle mücadele polisleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlara ilişikin X hesabından bilgi verdi.

Buna göre Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli'de operasyon gerçekleştirildi.

Yerlikaya şunları kaydetti: "Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, İllegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı."

Operasyonlarda ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.