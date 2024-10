17 Mart Trabzonspor-Fenerbahçe maçı olaylarına ilişkin yeni karar

Takip Et

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası olaylara ilişkin 4 futbolcunun dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasındaki olaylarla ilgili olarak Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, sahaya giren H.Ç, K.O, O.B, A.A, M.H.K, E.Y, E.Y, G.Ç, H.Ş, M.B, M.O, Ö.F.Ş, R.B, S.A, S.K, A.S, Y.Ç, M.A.K, Y.E, Y.K, F.B, H.E ve R.A hakkında (6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi delaletiyle 5237 sayılı yasanın 86/2 maddesi uyarınca) dosyaların uzlaştırma bürosuna gönderme kararı yazıldı. Aynı olaylar ile ilgili futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve o dönem Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında da dosyalarının uzlaştırma bürosuna gönderme kararı alındı.

Sahaya giren 84 taraftara adli işlem yapıldı

Eski Trabzonspor Kulübü yardımcı antrenörü olan Egemen Korkmaz'ın da dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Yürütülen soruşturma neticesinde eylemi meşru müdafaa kapsamında kaldığı tespit edilen diğer Fenerbahçeli futbolcular hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Yaşanan olaylarda sahaya giren ancak herhangi bir futbolcuya fiziki saldırı eylemi olmayan 84 taraftar hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.