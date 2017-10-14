"1915 Çanakkale Köprüsü ile Avrupa'dan Ege'ye ulaşım kolaylaşacak"

14 Ekim 2017

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, İstanbul trafiğine girilmeden Ege'ye veya Batı Akdeniz'e inilmesini sağlayacağını söyledi.

Mevcut durumda zaman, akaryakıt ve karbondioksit salınımı anlamında bir kayıp yaşandığını dile getiren Arslan, "Halbuki siz, Avrupa'dan girdiğiniz an, Edirne'den, Tekirdağ'dan direkt Çanakkale'ye, oradan Ege'ye, Batı Akdeniz'e kadar inebileceksiniz. Hatta İç Anadolu'nun batısına da gidebileceksiniz çünkü kestirme bir güzergah. Bu anlamda çok önemli. Bunu ülkelerin ekonomisinin, sanayisinin, endüstrisinin büyümesi anlamında çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gidip Ege'ye, Çanakkale'ye geçecek yolcuların yaşam konforu ve zaman tasarrufunun da önemli olduğunu belirten Arslan, Ege'deki limanların da buraya bağlanacağını söyledi.

Çanakkale'nin boğaz nedeniyle çıkmaz sokak gibi olduğunu dile getiren Arslan, "Başbakanımızın zaman zaman bir esprisi var 'Çanakkale geçilmez', elbetteki geçilmez, ecdadın gösterdiği gibi, art niyetli birileri, düşman söz konusu ise Çanakkale geçilmez. Ama biz Çanakkale'yi karayolu anlamında da geçilmez hale getirmişiz. Halbuki diyoruz ki insanımız, ticaretimiz, ekonomimiz için geçilebilir olması lazım." ifadelerini kullandı.

Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin atıldığını anımsatarak, "1915 Çanakkale, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bunların tamamlayıcısı otoyol ve bölünmüş yollarla, güzergahındaki insanlar, üretim yerleri, ham madde-mamul maddelerine kolay erişiminin sağlanması için 'ring' oluşturulacak" diye konuştu.

Londra ile Pekin arasında karayolu taşımacılığında, Türkiye'nin orta koridoru oluşturması anlamında önemli bir avantaja sahip olduğunu vurgulayan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de orta koridorun tamamlayıcısı bir nitelik taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA