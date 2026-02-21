2. ara tatil ne zaman? Marta ara tatili hangi tarihte?

2. dönem başladı ve öğrenciler sınavlar için hazırlanırken bir yandan da ara tatil tarihi için geri sayım sürüyor. Öğrenciler dinlenme planları yaparken veliler de takvimdeki net tarihi öğrenmek istiyor. Sıkça gelen soru "2. ara tatil ne zaman" oluyor.

İkinci ara tatil ne zaman?

MEB'in paylaştığı 2025-2026 yılı eğitim öğretim takviminde mart ara tatilinin 16 Mart'ta başlayıp 20 Mart'ta sona ereceği belirtildi.

26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.