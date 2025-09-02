Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Eylül hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklarda kısmi düşüş

Yağışların etkisiyle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi tahmin ediliyor.

2 Eylül 2025 il il hava durumu

Marmara

İstanbul hava durumu: 22°C – 30°C / Az bulutlu ve açık

Çanakkale hava durumu: 21°C – 33°C / Az bulutlu

Edirne hava durumu: 19°C – 34°C / Az bulutlu

Kırklareli hava durumu: 18°C – 33°C / Az bulutlu

Ege

İzmir hava durumu: 22°C – 34°C / Az bulutlu

Muğla hava durumu: 17°C – 36°C / Az bulutlu

Denizli hava durumu: 22°C – 36°C / Az bulutlu

Afyonkarahisar hava durumu: 16°C – 31°C / Az bulutlu

Akdeniz

Adana hava durumu: 24°C – 36°C / Parçalı bulutlu

Antalya hava durumu: 24°C – 30°C / Parçalı bulutlu

Burdur hava durumu: 18°C – 35°C / Parçalı bulutlu

Hatay hava durumu: 26°C – 32°C / Kıyılar sağanak yağışlı

İç Anadolu

Ankara hava durumu: 17°C – 32°C / Az bulutlu

Eskişehir hava durumu: 15°C – 29°C / Az bulutlu

Konya hava durumu: 21°C – 32°C / Az bulutlu

Nevşehir hava durumu: 17°C – 32°C / Az bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu hava durumu: 13°C – 29°C / Az bulutlu

Düzce hava durumu: 17°C – 30°C / Az bulutlu

Sinop hava durumu: 20°C – 32°C / Az bulutlu

Zonguldak hava durumu: 19°C – 26°C / Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun hava durumu: 21°C – 29°C / Parçalı bulutlu

Amasya hava durumu: 18°C – 34°C / Parçalı bulutlu

Tokat hava durumu: 19°C – 35°C / Parçalı bulutlu

Trabzon hava durumu: 24°C – 26°C / Sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum hava durumu: 15°C – 32°C / Parçalı bulutlu

Kars hava durumu: 15°C – 32°C / Parçalı bulutlu

Malatya hava durumu: 21°C – 38°C / Az bulutlu

Van hava durumu: 15°C – 30°C / Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır hava durumu: 20°C – 42°C / Az bulutlu

Gaziantep hava durumu: 25°C – 41°C / Az bulutlu

Mardin hava durumu: 26°C – 38°C / Az bulutlu

Siirt hava durumu: 27°C – 40°C / Az bulutlu