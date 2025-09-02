2 Eylül Salı hava durumu: Meteoroloji’den sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre hava sıcaklıkları yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2 Eylül hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu olurken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Sıcaklıklarda kısmi düşüş
Yağışların etkisiyle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi tahmin ediliyor.
2 Eylül 2025 il il hava durumu
Marmara
İstanbul hava durumu: 22°C – 30°C / Az bulutlu ve açık
Çanakkale hava durumu: 21°C – 33°C / Az bulutlu
Edirne hava durumu: 19°C – 34°C / Az bulutlu
Kırklareli hava durumu: 18°C – 33°C / Az bulutlu
Ege
İzmir hava durumu: 22°C – 34°C / Az bulutlu
Muğla hava durumu: 17°C – 36°C / Az bulutlu
Denizli hava durumu: 22°C – 36°C / Az bulutlu
Afyonkarahisar hava durumu: 16°C – 31°C / Az bulutlu
Akdeniz
Adana hava durumu: 24°C – 36°C / Parçalı bulutlu
Antalya hava durumu: 24°C – 30°C / Parçalı bulutlu
Burdur hava durumu: 18°C – 35°C / Parçalı bulutlu
Hatay hava durumu: 26°C – 32°C / Kıyılar sağanak yağışlı
İç Anadolu
Ankara hava durumu: 17°C – 32°C / Az bulutlu
Eskişehir hava durumu: 15°C – 29°C / Az bulutlu
Konya hava durumu: 21°C – 32°C / Az bulutlu
Nevşehir hava durumu: 17°C – 32°C / Az bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu hava durumu: 13°C – 29°C / Az bulutlu
Düzce hava durumu: 17°C – 30°C / Az bulutlu
Sinop hava durumu: 20°C – 32°C / Az bulutlu
Zonguldak hava durumu: 19°C – 26°C / Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun hava durumu: 21°C – 29°C / Parçalı bulutlu
Amasya hava durumu: 18°C – 34°C / Parçalı bulutlu
Tokat hava durumu: 19°C – 35°C / Parçalı bulutlu
Trabzon hava durumu: 24°C – 26°C / Sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum hava durumu: 15°C – 32°C / Parçalı bulutlu
Kars hava durumu: 15°C – 32°C / Parçalı bulutlu
Malatya hava durumu: 21°C – 38°C / Az bulutlu
Van hava durumu: 15°C – 30°C / Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır hava durumu: 20°C – 42°C / Az bulutlu
Gaziantep hava durumu: 25°C – 41°C / Az bulutlu
Mardin hava durumu: 26°C – 38°C / Az bulutlu
Siirt hava durumu: 27°C – 40°C / Az bulutlu