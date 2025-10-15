200 milyon TL'lik siber vurgun operasyonu: 61 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma'nın 9 ilde yürüttüğü siber suç operasyonlarında 200 milyon TL’lik işlem hacmine sahip 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemine girme' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 27 kişi tutuklanırken, 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaparak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdikleri belirlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği geniş çaplı operasyonda, hesaplarında toplam 200 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
9 ilde eş zamanlı operasyon
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 gündür devam eden operasyonların 9 ilde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü belirtti. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'bilişim sistemine girme' suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda 27 şüphelinin tutuklandığını, 17 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'hediye çeki' ve 'mobilya satışı' gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.
Sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası
Ayrıca bazı şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı sorgu panelleri kullanarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği ve bazı sosyal medya hesaplarını ele geçirip terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.
Yerlikaya, "Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
