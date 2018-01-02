2017 havacılık tarihinin en güvenli yılı oldu
Geçtiğimiz yıl tüm zamanların uçuş rekoru kırılırken, ölümlü yolcu uçağı kazası yaşanmadı.
2017 ticari havacılık sektörü tarihinin en güvenli yılı oldu.
To70 ve The Aviation Safety Network tarafından hazırlanan çalışmaya göre 2017 yılında her zamankinden daha fazla uçuş yapıldı ve hiçbir yolcu uçağı düşmedi.
Buna karşın, yolcu uçakları dışında havacılıkta meydana gelen 10 ölümlü kazada 79 kişi yaşamını yitirdi.
2017'nin en büyük kazası, Hong Kong-Bişkek seferini yapan Türk kargo uçağının Bişkek yakınlarında yerleşim biriminin üzerine düşmesiyle gerçekleşti. Olayda 4'ü mürettebat 39 kişi yaşamını yitirdi.
2016 yılında meydana gelen 16 kazada 303 kişi hayatını kaybetti.