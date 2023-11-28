2024 yılı asgari ücreti ne olacak? Gazeteci Fatih Portakal'dan 17 bin lira tahmini

Milyonlarca insanın doğrudan ve dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret için görüşmeler aralık ayında başlayacak. En çok merak edilen konu ise yaşam maliyetlerinin giderek arttığı bir ortamda belirlenecek yeni asgari ücret

Daha önce asgari ücrete yılda bir kez zam yapılacağını aktaran Sözc TV sunucusu Fatih Portakal, bu kez rakam verdi.

Portakal, dün akşamk haber bülteninde şunları ifade etti: "Asgari ücret aşağı yukarı 17 bin TL olacak, 16 bin 500 - 16 bin 900... Sevgili izleyiciler size daha önce de söylemiştim, 100 lira eksik 100 lira fazla olabilir. Ama şunu söyleyeyim fazlasıyla çıkaracaklar. Bunu da söyleyeyim verdikleri zammı fazlasıyla çıkaracaklar."