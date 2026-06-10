Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geliniyor. Milyonlarca öğrenci 26 Haziran'da karnelerini alacak ve uzun bir tatile çıkacak. Tatil için gün sayılırken hem öğenciler hem de veliler yeni sezon eğitim öğretim yılının planını yapmak istiyor ve "2026-2027 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak" sorusunu yöneltiyor.

Okullar ne zaman açılacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı okul açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Geçen yıl okullar 8 Eylül'de açılmıştı. Bu yıl ilk ders zilinin 14 Eylül'de çalması bekleniyor. Resmi bilgi için gözler MEB'de olacak.