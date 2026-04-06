2026 bursluluk sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar İOKBS'ye girecekler. Sınav hazırlıkları sürerken akıllarda sınav giriş belgeleri var. Sınava 20 gün kaldı ve araştırmalar hızlandı. Her bir aday "2026 bursluluk sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor. İşte o tarih...

2026 bursluluk sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 bursluluk sınav yerleri için kesin bir tarih belirtilemezken MEB'den "Sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek" ifadesi yer aldı. Bu sebeple gözler 20 Nisan Pazartesi tarihinde olacak.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve öğrencilere 80 soru için 100 dakika verilecek.