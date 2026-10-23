2026 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 DGS ek tercihleri sona erdi. Dün biten başvurular sonrası sonuç tarihi araştırılıyor. Binlerce kişi "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
ÖSYM, DGS ek tercihlerini 15-22 tarihleri arasında aldı. Dün biten işlemler sonrası sonuçlar yoğun şekilde aratılmaya başlandı. On binler "DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, DGS ek tercih sonuç tarihi hakkında bilgi geçmedi. Geçen yıl ek tercihler 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar 17 Ekim tarihinde açıklandı. Bu süre hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 26 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.