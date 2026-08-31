2026 DGS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
DGS tercih işlemleri devam ediyor. İlk 4 gün içinde başvurularını tamamlayanların gündeminde sonuç tarihi var. Lisans adaylarının sıkça başvurduğu soru "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
DGS tercih işlemleri 27 Ağustos'ta başladı ve 3 Eylül'de sona erecek. İlk günlerde başvurularını gerçekleştirenler sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM'nin duyuru yapıp yapmadığı sürekli merak edilirken "2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündem olmuş durumda...
2026 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM, 2026 DGS tercih sonuç tarihleri ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi.
2025'te DGS tercihleri 4 Eylül'de bitmiş, sonuçları 8 Eylül'de ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2026 DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül'de erişime açılması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Sonuç duyurusu ile birlikte kayıt tarihleri de ÖSYM üzerinden paylaşılacak.