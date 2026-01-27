2026 DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı mı?

DSİ işçi alımında başvuru ekranı kapandı ve binlerce aday için şimdi en heyecanlı bekleyiş olan kura süreci başladı. İsim listelerinin netleşmesini bekleyen katılımcılar, resmi kanallardan gelecek nihai takvim açıklamasına odaklanmış durumda. Her gün ısrarla "2026 DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Nihai listenin de şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.