19 Nisan 2026 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2026-EKPSS) sonuçları saat 14.30'da ilan edildi. Sonuçlarını öğrenen ve başarılı puan elde eden adaylar tercihler için bekleyişte... Peki tercihler ile ilgili bir tarih verildi mi?

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

EKPSS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Mayıs ayı bitmeden konuyla ilgili duyuru yapılması bekleniyor.

2026-EKPSS kura için başvuruları 28 Nisan-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapıldı. Sıra sınav sonucu ile başvuruların alınmasında...