Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öne çıkaran mübarek Ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Müslümanlar ilk sahur için heyecanla bekliyor. Ramazan ayında milyonlar, ihtiyaç sahiplerine fitre verecek. Peki, 2026 fitre ne kadar, ne zaman verilir?

2026 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını paylaştı. Diyanet'e göre bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak belirlendi.

Fitre ne zaman verilir?

Diyanet'in verdiği bilgiye göre fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir.