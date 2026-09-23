2026 İBB burs başvuru tarihleri belli oldu! İBB Genç Üniversiteli sosyal destek başvuruları ne zaman başlıyor?
İBB on binlerce öğrenciye her yıl burs olanağı sunuyor. Bu yıl da başvurular için gün sayılırken bugün sıcak gelişme yaşandı. Başvuru tarihleri belli olurken şimdi sıkça "İBB Genç Üniversiteli sosyal destek başvuruları ne zaman başlıyor" diye soruluyor.
Üniversite öğrencileri özellikle de bu sene kayıt yaptıranlar İBB burs başvuru tarihlerine odaklanmış durumda... Her gün artarak devam eden soru "İBB Genç Üniversiteli sosyal destek başvuruları ne zaman başlıyor" olurken bugün tarihler açıklandı.
İBB burs başvuruları ne zaman başlıyor?
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İBB burs başvuruları 29 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim'de son bulacak.
Başvuru koşulları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **