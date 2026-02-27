2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?
On bir ayın sultanı Ramazan ilerledikçe Kadir Gecesi heyecanı da giderek artıyor. Duaların ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu hayırlı geceye sayılı günler kala arama motorlarında sorgulamalar hızlanıyor. Tam tarihi öğrenmek için sıkça "Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor" sorusu geliyor.
Kadir Gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı olan, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi Ramazan ayının 26. gününü 27. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Bu yıl Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 2026
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü