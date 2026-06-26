2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS Lisans sınavı hangi tarihte yapılacak?
Üniversite mezunları memur olabilmek için KPSS Lisans sınavına giriyor. Bu yıl lisans sınavları eylülde yapılacak. İlk olarak başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte "2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiliyor.
2026 KPSS Lisans maratonu yaklaşırken adaylar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Sınava katılabilmek için ilk adım başvurular... Adaylar hata yapmak istemezken art arda "2026 KPSS Lisans başvuruları ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)
Sınav 6 Eylül 2026'da yapılacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da açıklanacak.
KPSS Lisans Alan Bilgisi
Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Başvurular 1-13 Temmuz 2026 arasında alınacak. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz 2026 olacak. Sonuçlar 7 Ekim 2026'da ilan edilecek.