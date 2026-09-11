2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Yüksekokul mezunları KPSS Ön lisans sınavına girerek sözleşmeli memur olmak istiyor. Yüz binler, bu sene düzenlenecek olan sınav ile ilgili herhangi bir aksilik yaşamak istemiyor. Gitgide artan soru ""2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri belli oldu mu" oluyor.

2026 KPSS Ön lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan 10 gün önce sınav giriş belgelerini ilan ediyor. Bu nedenle 2026 KPSS Ön lisans yerlerinin 25 Eylül 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.