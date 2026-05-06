2026 KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığına 25 bin 673 personel alınacak. Sözleşmeli personel adayları ve işçi adayları aylardır Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan açıklama bekliyor. Mayıs ayı da ilerlerken ortak soru "KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak" şeklinde...

2026 Sağlık Bakanlığı KPSS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü alım ilanı geçmedi. Bakanlığın mayıs ayının ikinci haftasında duyuruyu yayımlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.