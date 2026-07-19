2026 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru geldi mi?

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KPSS 2026/1 tercihleri tamamlandı. Hafta sonu ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol ediliyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler bir hayli artacak. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.