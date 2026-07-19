2026 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den duyuru geldi mi?
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... 16 Temmuz'da sona eren işlemlerden sonra sonuç tarihi araması arttı. Binlerce kişi her gün sorgulama yaparken ortak soru "2026 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KPSS 2026/1 tercihleri tamamlandı. Hafta sonu ÖSYM'nin sitesi sık sık kontrol ediliyor. Yeni hafta ile birlikte beklentiler bir hayli artacak. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?
KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.