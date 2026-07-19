2026 DGS YORUMLARI: Bu sene DGS zor muydu, kolay mıydı?

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Bugün yüz binler 2026 DGS'de lisans eğitimi alabilmek için yarıştı. Sınav 10.15'te başladı, 12.30'da sona erdi. Sınav sonrası yorumlar araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

2026 DGS yorumları...

* DGS matematik soruları neden bu kadar zordu ya!

* Sınav salonundan ilk çıkan 3-4 kişiden biriydim. Ben elendim.

* DGS matematik soruları terletti.

* DGS'de manifest hileli sorusu vardı.

* Matematik sorularını anlamak niye zor geldi ya? Okuyorum okuyorum, anlayamıyorum. Türkçeyi daha rahat anladım. Nasıl oluyor bu ya

Yorumların devamı gelecek...