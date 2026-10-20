2026 KYK burs sonuç muhtemel tarihi... GSB tarafından KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bu yıl KYK burs ve kredi başvuruları 16 Ekim'de sona erdi. Aradan 4 gün geçerken her gün giderek artan soru "KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru var mı?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığının değerlendirme süreci devam ediyor. Bakanlık net tarihi paylaşmış değil.

Bir önceki yıl başvurular 17 Ekim'de sona ermiş, sonuçlar 4 Kasım'da ilan edilmişti. Süreç aynı işlediği takdirde bu yıl sonuçların 3 Kasım'da ilan edilmesi beklenir.